Матерого медведя застрелили в отдаленном районе Петрозаводска

Взрослого зверя, ранее вышедшего к людям на Птицефабрике, пришлось ликвидировать, сообщили в Минприроды Карелии.

Как подчеркнули в министерстве, охотинспекторы пошли на крайнюю меру - взрослого и опасного медведя, появившегося в черте города, на Птицефабрике, поймать не удалось. Поэтому его застрелили.



При этом, отметили в Минприроды республики, на территории Петрозаводска остается один медведь, тот самый полуторагодовалый зверь, которого несколько дней назад заметили на Древлянке.



Подросток в основном перемещается в лесу между Древлянкой и Кукковкой по ночам. В ночь на 21 июня в районе «Кургана» его заметил один из горожан. В испуге он забрался на дерево, вызвал полицию. Поймать его не удалось, помешал дождь, сообщили нам в Минприроды Карелии.



Попытки поймать медведя и отвезти подальше в лес продолжатся сегодня, 22 июня. Охотинспекторы Минприроды уже отметили для себя примерный маршрут животного. Он перемещается в районе моста между Кукковкой и Древлянкой, в поисках еды останавливаясь в тех местах, где обычно отдыхают горожане.



Как отметили в министерстве, излишек найденных объедков он успел припрятать. В его «тайнике» охотинспекторы, в частности, нашли лук и хлеб.



Отдельно специалисты сообщили, что делать и куда звонить при встрече с медведем или с другим диким животным.



Напомним, 22 июня мы сообщали о том, что жительница столицы Карелии запечатлела медведя в районе Ключевая.