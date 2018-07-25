Маткапитал будет выплачиваться с учетом инфляции

Размер материнского капитала в 2020 году начнёт индексироваться темпами роста инфляции.

Об этом заявила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова.

"Начиная с 2020 и дальше в 2021 году будет индексироваться темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью национального проекта "Демография",— сказала Голикова, чьи слова цитирует RNS.

В 2007 году, когда начались выплаты материнского капитала, его размер составлял 250 тыс. рублей.

Сколько сейчас составляет маткапитал, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".