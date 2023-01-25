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Маткапитал, пожизненное для педофилов и индексация пенсия: в феврале вступают в силу новые законы

Новости. Общество
20:30, 29 Января 2023
фото: © depositphotos

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С 1 февраля в России в силу вступают 8 новых законов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о восьми новых законах, вступающих в силу с 1 февраля. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Индексация пенсий

С февраля страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6 процента.

В январе пенсии выросли на 5,9 процента, но закон имеет обратную силу, поэтому пенсионеры получат доплату — разницу между январским и новым показателем.

Защита прожиточного минимума

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

С 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несовременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязнений.

Для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.

Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр.

Защита граждан при покупке квартиры

Власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Затем эти данные буду направляться в Единый государственный реестр недвижимости.

Любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он собирается купить квартиру.

Паевые инвестиционные фонды

Со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России.

Помимо этого, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна будет обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Материнский капитал

В феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4 процента. Выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца. В противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей.

Помимо этого, в России проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.

Пожизненное заключение педофилов

За сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы — если преступление совершенно повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если оно сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Для юридических лиц сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей.

Кроме того, перевозка табачной и алкогольной продукции с такими нарушениями попадает под административную ответственность.

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