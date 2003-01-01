Маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей

Выплату за рождение второго ребёнка проиндексируют на 6,8%.

В 2026 году материнский капитал в России проиндексируют на 6,8%, а его сумма за двоих детей увеличится до 974,1 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе федерального Минтруда. При этом выплата за первенца вырастет до 737,2 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребёнка достигнет 28 773 рублей.

— На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей будет направлено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов, — добавили в ведомстве.

Напомним, в 2025 году размер маткапитала на второго ребёнка, рождённого в 2020 году и позже, составляет 912,1 тысяч рублей.