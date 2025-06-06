Mattel объявила о выпуске первой в истории куклы Барби с диабетом

Американская компания Mattel выпустит куклу Барби с диабетом 1 типа.

Кукла создана в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая занимается распространением информации и исследованиями в области этого заболевания, сообщает Коммерсант.

Новая игрушка входит в линейку кукол с ограниченными физическими возможностями.

По словам представителей Mattel, кукла должна помочь детям с диабетом чувствовать себя принятыми и увиденными, а у остальных развивать эмпатию и понимание.

— Барби помогает определять ранние представления детей о мире. Отражая различные заболевания, такие как диабет первого типа, мы хотели бы добиться того, чтобы дети могли видеть себя в тех историях, которые они придумывают, и в любимых куклах, — заявила старший вице-президент бренда Barbie и глава глобального подразделения кукол компании Mattel Криста Берджер.

В комплекте с куклой идут инсулиновая помпа и смартфон с приложением, которое отслеживает уровень сахара в крови. На руке у куклы будет глюкометр непрерывного действия.

Ранее уже были выпущены слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби со слуховым аппаратом.

Ранее стало известно, что ученые нашли лекарство от диабета первого типа.