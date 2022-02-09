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Матвей Матвиенко назначен новым транспортным прокурором Карелии

Новости. Общество
09:39, 11 Февраля 2022
фото: © Instagram / novgorodproc

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Матвей Матвиенко, с июля 2021 года исполнявший обязанности руководителя транспортной прокуратуры республики, назначен на должность Карельского транспортного прокурора.

В минувший четверг, 10 февраля, Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров побывал в Петрозаводске и представил коллективу Карельской транспортной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов Матвея Матвиенко. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации он назначен на должность Карельского транспортного прокурора, ранее работал начальником отдела за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (с дислокацией в Ярославле) Северо-Западной транспортной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Руководитель транспортной прокуратуры поздравил подчиненного с назначением, пожелал ему успехов, эффективной надзорной деятельности и личного участия в проблемах каждого, кто обратиться за помощью.

Напомним, Матвей Матвиенко приехал в Петрозаводск летом прошлого года. С 13 июля он приступил к работе в транспортной прокуратуре. Поскольку генпрокурор России тогда не подписал приказ о назначении Матвея Матвиенко на должность Карельского транспортного прокурора, он являлся и.о. Карельского транспортного прокурора.

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Комментарии

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Петрович
2022-02-11 10:07:11
Видно у "капитана" "огромный" опыт, или влиятельный "папик".
Гость
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