Матвиенко поддержала предложение сенатора от Карелии по обсуждению вопросов рыбной отрасли

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение обратиться в правительство РФ по проблемам рыбной отрасли, которые поднял сенатор Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратится в правительство России, чтобы освободить рыбопромышленные предприятия от необдуманных расходов, связанных с обязательным участием пользователей рыболовных участков в программе воспроизводства лососевых. Данное предложение первого заместителя профильного комитета Совфеда, сенатора от Карелии Игоря Зубарева поддержала спикер палаты регионов Валентина Матвиенко на последнем в 2025 году пленарном заседании. Спикер Совета Федерации предложила провести на площадке верхней палаты совещание со всеми заинтересованными сторонами.- В январе, феврале проведем серьезную встречу и с Росрыболовством, с Минсельхозом. Пригласим губернаторов. Пообсуждаем состояние дел в рыбной отрасли и планы по ее поддержке, чтобы не было непродуманных решений, которые в нынешней непростой экономической ситуации усугубляют положение дел в этой сфере. Разрушать легко, гораздо труднее сохранять, развивать и поддерживать. Наша задача в этом и состоит. Подумайте, повстречайтесь с рыбаками, подготовьте актуальную повестку, актуальные вопросы, и мы тогда системно обратимся в правительство. А комитет может сделать это уже сейчас. Надо оперативно реагировать на любые тревожные сигналы, - сказала Валентина Матвиенко.

Игорь Зубарев, выступая во время разминки на пленарном заседании Совета Федерации, сообщил, что рыбная отрасль сегодня является самой закредитованной отраслью агропромышленного комплекса. Так, ее совокупная задолженность по кредитам и займам в 2024 году превысила планку в 1 трлн рублей. В первом полугодии 2025 года суммарная задолженность рыбопромышленной отрасли в 1,8 раз превысила ее выручку и в 11 раз прибыль.

- У рыбаков возникают проблемы, которые необходимо оперативно решать на уровне правительства. Среди них - контроль Минопроторга за строительством судов на инвестиционные цели, а также исполнение требования по обязательному участию пользователей рыболовных участков в программе воспроизводства лососевых. Порядок реализации этих обязательств не установлен. Проект Росрыболовства предусматривает, что все пользователи рыболовных участков будут платить за искусственное воспроизводство, даже на реках, где оно не осуществляется, что увеличивает и без того высокую финансовую нагрузку на предприятия, - отметил сенатор.

По мнению парламентария, рыбопромышленники как никто другой заинтересованы в том, чтобы добыча на их участках была стабильна долгие годы. Это обеспечило бы устойчивую работу предприятий и сделало бы их продукцию более доступной для населения. Поэтому представители отрасли в своих обращениях выступают против необдуманных расходов.