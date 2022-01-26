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Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

Новости. Общество
22:00, 26 Января 2022
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что возможность введения химической кастрации педофилов должна быть обсуждена в России.

Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом информирует РИА Новости.

«В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части», — заявила она на заседании Совета Федерации.

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