Мазуровский назвал депутатов Карелии "беззубыми" и обвинил их в "убийстве" медицины и образования

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский заявил, что население не любит депутатов, поскольку те не способны отстаивать свою точку зрения в интересах горожан.

На заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента депутат Андрей Мазуровский выступил с критикой своих коллег.

"Мы беззубые. Мы идем на поводу. Мы разрешаем проводить то, что проводят. Мы убили медицину на местах. Как ее восстановить? Мы добиваем последнее образование… Наша беззубость оборачивается против нас. Мы точно так же, как правительство, отвечаем за все, что здесь происходит. И несем такую же ответственность. И мы не должны просить, мы должны требовать! Не выполняются наши требования - до свидания!", – сказал Андрей Мазуровский.

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