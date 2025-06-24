Мазут из танкеров «Волгонефть» обнаружили у побережья Абхазии

Специалисты лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга обнаружили у побережья республики мазут, оказавшийся в Черном море в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

По словам климатолога Асиды Ахсалбы, было зафиксировано «небольшое превышение» нормы содержания нефтепродуктов в морской воде, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Спутник Абхазия».

«Но это превышение допустимой концентрации (ПДК) именно для рыбохозяйственных целей, не питьевого, соответственно, не бытового назначения, самая минимальная ПДК», — уточнила она и подчеркнула, что доплывший до побережья региона мазут не опасен для местных жителей и туристов.

Ахсалба пояснила, что распространение мазута связано с потеплением. При низких температурах он опускается на дно, а при высоких становится текучим. При этом она отметила, что у специалистов нет возможностей мониторить состояние глубинных вод. Какое количество мазута может быть на дне, непонятно.

Необходимо мониторить не только воду, но также воздух и почву. А для этого нужно современное оборудование, которого в республике нет.

Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) остаются закрыты для отдыхающих. Здесь нельзя отдыхать и купаться из-за последствий разлива мазута. До сих пор водолазы поднимают со дна нефтепродукты. У воды установили запрещающие таблички.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Очистка моря и пляжей продолжается. По прогнозам специалистов, последствия экологической катастрофы растянутся на годы.