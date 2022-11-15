Мчавшаяся по центру Петрозаводска маршрутка повредила новый троллейбус (ВИДЕО)

Троллейбусное управление Петрозаводска призвало водителей маршрутных автобусов начать соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизнь пассажиров.

Так, 16 ноября в 17.54 на проспекте Ленина автобус № 17 совершил ДТП с новым троллейбусом, следовавшим по маршруту № 1. В результате троллейбус получил повреждения, сообщается в паблике ПМУП «Городской транспорт».

Но главное, как отмечается в паблике, подвергнуты опасности жизни и здоровье пассажиров!

«Призываем руководителей и водителей маршруток начинать соблюдать ПДД!» — говорится в сообщении троллейбусного управления.