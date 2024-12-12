Мчавшись на красный, автоледи на иномарке сбила девочку-пешехода в расширенном центре Петрозаводска

Позже 15-летнюю девочку госпитализировали.

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло вечером в минувше воскресенье, 15 декабря, в 21.23 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Л.Чайкиной.

Там 46-летняя водитель за рулем автомобиля Renault проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и наехала на 15-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу.

Пешеход с места ДТП ушла, позже девочка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в ДРБ, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.