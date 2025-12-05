РЕКЛАМА
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
МЧС Карелии наградило девятиклассника из Петрозаводска за помощь на пожаре
Сегодня 08:10 Происшествия
Учащегося 9 «Б» класса средней общеобразовательной школы №3 Мирона Константинова наградили благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

фото: © МЧС Карелии

28 ноября в 00:28 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Петрозаводске на Народной улице. Многие подростки если видят пожар, то начинают снимать это на телефон, а затем выкладывать в социальные сети, отправлять своим друзьям или в городские паблики. Мирон не из таких! Когда к месту прибыли пожарные, он помог специалистам сориентироваться на местности и сразу сказал о том, что людей внутри нет. Руководитель тушения пожара отметил, что такая первичная информация помогла значительно сократить время на оценку обстановки.

После этого Мирон принёс из своего дома питьевую воду для огнеборцев.

МЧС по Республике Карелия выражает благодарность Мирону Константинову за активную гражданскую позицию, а также умелые, инициативные и решительные действия, которые поспособствовали успешному выполнению мероприятий по спасению имущества от огня. В тот день пожарным удалось не допустить распространение пожара на ещё большую площадь.

Ранее пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши.

