МЧС Карелии подтвердило возгорание построек в поселке из-за лесного пожара

Лесной пожар подошел вплотную к поселку Настенъярви Суоярвского района Карелии, загорелись хозяйственные постройки на окраине.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, накануне пожар был локализован, но сильный ветер в сторону поселка стал причиной распространения огня.

Вместе с тем, в МЧС пока не располагают информацией о возгорании железнодорожной станции в Настенъярви. Об этом написали полчаса назад посетители страницы главы Карелии Артура Парфенчикова Вконтакте.

«Станция горит! Огонь во дворах! Где вы были раньше!!! Как нам выбираться?», — написала одна из подписчиц.

Ранее губеранатор заявил, что выехал на место ЧП, готовится эвакуация населения.