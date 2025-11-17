МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

Сложные погодные условия с образованием гололеда требуют особой осторожности от пешеходов и водителей в Карелии. Опубликованы рекомендации по безопасному перемещению в зимних условиях.
МЧС на своем ресурсе выложил основные правила передвижения по гололеду для водителей и пешеходов.
Рекомендации для пешеходов:
— Выбирать нескользящую обувь;
— Передвигаться мелкими шагами, наступая на всю подошву;
— Держать руки свободными;
— Использовать перила при наличии;
— Обходить опасные участки пути;
— При падении стараться сгруппироваться;
Рекомендации для водителей:
— Снизить скорость движения;
— Увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта;
— Избегать резких маневров и торможений;
— Особую осторожность соблюдать на спусках, поворотах и в зоне пешеходных переходов;
Соблюдение этих простых правил поможет избежать травм и дорожно-транспортных происшествий в условиях гололеда. МЧС напоминает, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.
Напомним, В интернете водители сообщали, что на дорогах Карелии появился сильный гололед.