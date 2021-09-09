Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Отопление и горячая вода вернулись во все районы Петрозаводска
14.09.2021 13:44
Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию
14.09.2021 16:35
Более 2500 водителей в Карелии рискнули своей и чужой жизнью, выехав на «встречку»
14.09.2021 17:40
Финляндия начнет выдавать туристические визы в России без гарантии въезда 3
14.09.2021 14:34
Жителя Карелии вывезли в лес и избили, потребовав три с половиной миллиона рублей
14.09.2021 14:14
В Петрозаводске открылся Центр оценки квалификации
14.09.2021 18:09
В Карелии сняли мистический клип в стиле барокко
14.09.2021 18:20

МЧС Карелии предупреждает о заморозках до минус 4 градусов

Новости. Погода
11:13, 15 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Ночные заморозки ожидаются на территории всей Карелии.

Согласно штормовому предупреждению от Карельского Гидрометцентра в ночные и утренние часы с 16 по 18 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС, -4ºС.

Под действие опасного явления могут попасть все районы и городские округа в Карелии.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

— неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

— учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты. 

Ранее сообщалось, Карелия встретит бабье лето с грибами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-15 11:22:14
Пофиг. Огурцов насолено, а капуста не боится. Ей только в радость.
Саныч
2021-09-15 12:17:25
Кинокритик, пофиг на тебя, куркуля :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»