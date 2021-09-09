МЧС Карелии предупреждает о заморозках до минус 4 градусов

Ночные заморозки ожидаются на территории всей Карелии.

Согласно штормовому предупреждению от Карельского Гидрометцентра в ночные и утренние часы с 16 по 18 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС, -4ºС.

Под действие опасного явления могут попасть все районы и городские округа в Карелии.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

— неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

— учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

Ранее сообщалось, Карелия встретит бабье лето с грибами.