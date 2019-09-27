МЧС Карелии признали самым лояльным к бизнесу

Работа Управления МЧС по Карелии по сокращению административного давления на бизнес признана лучшей среди подразделений Северо-Запада России.

"Республика Карелия стала лучшим регионом СЗФО по линии контрольно-надзорной деятельности Управления МЧС. Это связано с активной работой регионального Управления по снижению избыточной административной нагрузки на субъекты бизнеса и повышению доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольной деятельности", – пояснила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

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