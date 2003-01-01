МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

Специалисты МЧС по Республике Карелия предупреждают водителей об опасности эксплуатации автомобиля на летних шинах в осенне-зимний период.
По данным ведомства, при отрицательных температурах резина теряет эластичность, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути и риску ДТП.
— Ваша безопасность — ваша ответственность, - напомнили в МЧС.
В сообщении подчеркивается, что стоимость комплекта зимней резины существенно ниже возможных расходов на лечение и ремонт автомобиля после аварии.
В первом полугодии 2025 года Карелия уже вошла в топ-5 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах. Напомним, в сентябре эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину.