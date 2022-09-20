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МЧС Карелии продолжает поиски тела еще одного погибшего туриста с перевернувшегося катера

Новости. Общество
16:30, 26 Сентября 2022
фото: © МЧС Карелии

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В МЧС рассказали о трагедии на Онежском озере, где 7 человек перевернулись на катере, четверо из которых, в том числе 5-летний ребенок, погибли, трое выжили.

В МЧС напомнили, что в субботу, 24 сентября, в 21.30 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Карелии поступила информация о том, что в Кондопожском районе в Горской губе Онежского озера перевернулась лодка с 7-ю людьми на борту. В результате троим туристам удалось спастись, 1 человек погиб, трое без вести пропали.

По прибытии спасатели осмотрели береговую линию вдоль Горской губы Онежского озера, а также акваторию озера в месте, где предположительно перевернулся катер. Для поиска пострадавших также на катере Сильвер вышли местные жители.
Спустя время поступила информация о том, что местные жители наблюдают пострадавших на берегу и направляются к ним. После чего они забрали туристов и доставили в деревню Горка.

Тело погибшего мужчины местные жители не смогли забрать в связи с неблагоприятными погодными условиями, к поиску подключились сотрудники МЧС России, специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Тела троих туристов, которые считались без вести пропавшими, обнаружили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска. По предварительной информации, как минимум двое погибших находились в спасательных жилетах (1 взрослый и 1 ребенок).

В настоящий момент тело погибшего туриста не обнаружено, ведутся поисковые мероприятия. На сегодняшний день привлечены силы и средства: Кондопожского инспекторского участка ГИМС, Петрозаводского пожарно-спасательного отряда, 3 пожарно-спасательного отряда Кондопоги, специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Мы выражаем огромную благодарность тем гражданам, которые всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в беде», — сказали в МЧС.

Ранее местные жители из деревни Горка рассказали свою версию спасательной операции.

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