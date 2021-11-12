МЧС Карелии просит поцеловать маму для челленджа

Главное управление МЧС Карелии запустил ко Дню матери челлендж «Поцелуй любимой маме».
В Instagram МЧС Карелии напомнило, что совсем скоро будет отмечаться «День Матери».
«В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник приходится на 28 число. Мы решили запустить челлендж #Поцелуйлюбимоймаме», — сообщили в ведомстве.
Как объяснили организаторы, для того чтобы принять участие в челлендже, необходимо записать короткое видео (продолжительностью не более 30 секунд) либо сделать фотографию, где вы посылаете поцелуй маме или целуете маму на камеру.
«Таким образом, мы покажем, как безгранична наша любовь к ним», — объяснили в МЧС Карелии.
На своих готовых видео или фото необходимо отмечать @mchs_karelia.
«Активничайте, а главное — не забывайте хэштег #Поцелуйлюбимоймаме», — призывает МЧС и обещает, что ни одно видео не останется без внимания.
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