МЧС Карелии просит поцеловать маму для челленджа

Главное управление МЧС Карелии запустил ко Дню матери челлендж «Поцелуй любимой маме».

В Instagram МЧС Карелии напомнило, что совсем скоро будет отмечаться «День Матери».

«В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник приходится на 28 число. Мы решили запустить челлендж #Поцелуйлюбимоймаме», — сообщили в ведомстве.

Как объяснили организаторы, для того чтобы принять участие в челлендже, необходимо записать короткое видео (продолжительностью не более 30 секунд) либо сделать фотографию, где вы посылаете поцелуй маме или целуете маму на камеру.

«Таким образом, мы покажем, как безгранична наша любовь к ним», — объяснили в МЧС Карелии.

На своих готовых видео или фото необходимо отмечать @mchs_karelia.

«Активничайте, а главное — не забывайте хэштег #Поцелуйлюбимоймаме», — призывает МЧС и обещает, что ни одно видео не останется без внимания.