МЧС Карелии рекомендовало неподготовленным гражданам отказаться от Крещенских купаний

Крещенские купания пройдут по всей Карелии в ночь на 19 января.

Безопасность участников будут обеспечивать сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС республики.

Ведомство обратилось к жителям Карелии с просьбой соблюдать правила безопасности.

«Гражданам, не имеющим подготовку и опыт купания в условиях низких температур, рекомендуется воздержаться от пребывания в холодной воде», — говорится в сообщении МЧС.

Информация о местах проведения, времени, дате Крещенских купаний размещена на информационных порталах администраций районов.

В МЧС отметили, что занимаются только обеспечением безопасности, а не организацией этих мероприятий.