МЧС Карелии: Уровень воды в реке Вилга резко снижается

Уровень воды в реке Вилга снижается, угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Карелии Владимир Бирючков Центру управления регионом (ЦУР) республики.

– Под затопление на реке Вилга попали 30 строений, 20 из которых – жилые дома. На 14:00 в зоне подтопления осталось 13 строений, 8 – жилые дома, – прокомментировал Владимир Бирючков. – Спасатели эвакуировали 7 человек, 3 из которых дети. Уровень воды при визуальном осмотре утром поднялся на 1 метр 20 сантиметров. К 14:00 уровень воды снизился на 70 сантиметров и продолжает падать. Приблизительно к 22:00 все дома должны выйти из зоны подтопления.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Карелии, добавил, что жители трех домов отказались от эвакуации. Угрозы жизни и здоровью для граждан нет. Спасатели на лодках доставили пострадавшим горячее питание, так как электричество к домам пока не подключено из-за угрозы замыкания.

В местной администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС в границах поселения. Местная администрация в понедельник, 16 мая, обследует все здания, попавшие в зону подтопления, и примет решение о выплатах компенсаций пострадавшим жителям.

Что касается трассы «Кола». Специалисты дорожной организации «Кола» укрепили размытую рекой обочину. Угроза снята. Реверсивное движение по автодороге отменено.

Напомним, сегодня около четырех часов утра поступило срочное сообщение, что в Прионежском районе установлен резкий подъем уровня воды в реке Вилга. После сообщения в деревню Вилга выдвинулись оперативные службы республики и специалисты дорожной организации «Кола».