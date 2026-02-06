МЧС: на трассе в Сегежском округе два человека погибли в ДТП, в Петрозаводске за сутки ликвидировали два пожара

Двое человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Сегежском округе Карелии. Также за последние сутки пожарные дважды выезжали на тушение возгораний в Петрозаводске.
МЧС с своей сводке за прошедшие сутки информирует, что в столкновении двух легковых автомобилей на 37-м километре федеральной автодороги А-137 произошло ДТП.
Спасатели, прибывшие на место, извлекли из повреждённых машин трёх пострадавших и двоих погибших. Также были проведены работы по отключению аккумуляторных батарей для предотвращения возгорания.
Также Петрозаводске за сутки зафиксировано два пожара:
— В 21:55 горела котельная на проезде Тережском, 7. Огнём повреждены стены и кровля на площади 7 кв. м. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники;
— В 22:20 произошло возгорание на балконе жилого дома на улице Гвардейской, 15. Площадь пожара составила 2 кв. м. Было эвакуировано 8 человек. Для тушения привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
МЧС напоминает: при происшествиях, требующих помощи спасателей, следует незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.
