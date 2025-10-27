Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

Сезон навигации в Карелии в разгаре, поэтому МЧС напоминает главное правило: количество спасательных жилетов в лодке должно строго равняться количеству людей на борту.
Происшествия на воде, в частности с летальным исходом, с наступлением осени это особо актуальная тема. 21 октября «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС республики, что с начала этого года на водоемах Карелии произошло 36 происшествий на воде, в которых 35 человек погибли, 21 пострадал. И статистика по-прежнему продолжает расти: на минувшей неделе на водоемах Карелии утонули несколько человек.
Особенно важно: выходить на воду без спасательных жилетов категорически запрещено и очень опасно.
— Эксплуатация маломерного судна при неисправных или отсутствующих индивидуальных спасательных средствах — запрещена. За отсутствие жилетов на борту маломерного судна подлежащего регистрации, в соответствии со ст. 11.10 КоАП РФ, предусмотрен штраф.
Также МЧС просит не выходить в акваторию: в тёмное время суток; при плохиех погодных условиях, на неисправном судне и в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, мы писали, что обнаружен уже четвертый рыбак, утонувший на прошлой неделе в Карелии.