МЧС не рекомендует выходить на лед озера в Карелии во время военных учений "Ладога"

В Карелии до 29 марта проводятся учения "Ладога-2018" с участием истребителей.

"Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС сообщают, что 28-29 марта над акваторией Ладожского озера проводятся авиаучения Северо-Западного военного округа "Ладога-2018". В связи с этим рекомендуем жителям и гостям Приладожья не выезжать на лед в район Валаамских островов", - отмечается в паблике участка ГИМС.

По данным РИА Новости, около 50 летчиков-истребителей авиационных частей Западного военного округа (ЗВО) на самолетах МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ и Су-27 различных модификаций приступили к учениям с боевыми стрельбами "Ладога-2018" в Карелии. Полеты в ходе учений будут выполняться над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера.

Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27 различных модификаций проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя.