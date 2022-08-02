МЧС объяснило причины сильного задымления в районе железнодорожного вокзала Петрозаводска

Пожар произошел сегодня утром недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска из-за возгорания старых автомобильных покрышек.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около 8 утра. На улице Лососиснской загорелись автомобильные покрышки, складированные на двух участках площадью 10 кв. метров и 15 кв. метров.

Это вызвало сильное задымление, которое видно из центра города.

Сейчас на месте работают пожарных подразделения.