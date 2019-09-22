МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии

На территории республики завтра, 23 сентября, прогнозируется усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

По информации Карельского ЦГМС, сегодня ночью на территории республики, преимущественно по восточным районам, прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщили в МЧС Карелии.