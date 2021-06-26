МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре на большей части территории Карелии

В большинстве районов Карелии сегодня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По прогнозу стихия может обрушится в второй половине дня в период с 13.00 до 16.00.

МЧС рекомендовало населению не приближаться к проводам, повисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте, не отпускать детей на улицу без взрослых, владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав.

Также не рекомендовано выходить в крупные водоемы на маломерных судах.