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МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре на большей части территории Карелии

Новости. Погода
10:56, 27 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В большинстве районов Карелии сегодня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По прогнозу стихия может обрушится в второй половине дня в период с 13.00 до 16.00. 

МЧС рекомендовало населению не приближаться к проводам, повисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте, не отпускать детей на улицу без взрослых,  владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав.

Также не рекомендовано выходить в крупные водоемы на маломерных судах.

 

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