МЧС предупреждает о мощном снегопаде в Карелии

В Рождественскую ночь на северные районы Карелии обрушится снегопад.

По информации Карельского Гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 января местами по северным районам Карелии ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления попадут Калевальский и Лоухский районы республики

МЧС рекомендует не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно упавшие на них деревья. Также рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, иметь запас топлива и инструмент в автомобиле, не оставлять машины возле слабо укрепленных конструкций, кровли и больших деревьев, а также ограничить нахождение на улице детей и не ходить по пешеходным подвесным мостам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (8142) 79-99-99.