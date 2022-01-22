МЧС предупреждает о непогоде, надвигающейся на Карелию

На несколько районов республики 24 января обрушится сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС, с первой половины дня 24 января 2022 года, начиная с северных районов республики, с сохранением в начале ночи 25 января 2022 года местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с. В отдельных районах возможен гололед.

Под действие неблагоприятного явления попадают 7 муниципальных районов: Беломорский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский и Сегежский.

В МЧС Карелии рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.