МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Карелии

Ночью и утром 15 ноября в южных и центральных районах Карелии ожидается усиление ветра.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в южных и центральных районах республики ночью и утром 15 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.