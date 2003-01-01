МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

В южных и центральных районах Карелии 24 ноября ожидается ухудшение погодных условий.

По данным МЧС со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), днем местами прогнозируется сильный снег.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности:

— Выбирать одежду и обувь по погоде;

— Переходить дорогу только в установленных местах;

— Учитывать, что во время снегопада видимость на дорогах снижается;

— Соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

— В случае необходимости обратиться за помощью спасателей можно по телефонам экстренных служб.

Ранее мы сообщали, что в Карелии объявлено предупреждение о гололедице.