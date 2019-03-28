МЧС предупреждает о сильном ветре в Карелии

Неблагоприятные погодные условия на территории республики прогнозируются на 29 марта, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС, утром и днем 29 марта на территории Карелии прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Будьте внимательны и осторожны, предупреждают в МЧС.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101"со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.