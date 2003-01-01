МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

МЧС Карелии просит водителей поменять резину на зимнюю и напоминает правила движения в гололед.
МЧС России рекомендует автолюбителям как можно скорее сменить шины на зимний или всесезонный вариант. Также в ведомстве напомнили правила поведения на дороге в гололедицу:
— Соблюдайте скоростной режим.
— Избегайте резких маневров (торможения, повороты, перестроения).
— Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта, так как тормозной путь на льду многократно возрастает.
— В сильную непогоду по возможности пользуйтесь общественным транспортом.
— Соблюдение этих правил поможет избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье вам и другим участникам дорожного движения, — уточнили в МЧС.
Напомним, ранее МЧС Карелии уже призывало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.