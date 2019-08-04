МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в воскресенье в Карелии

В воскресенье, 4 августа на территории республики ожидается усиление ветра, сообщили в МЧС.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 4 августа на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: днем местами усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.