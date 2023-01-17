МЧС предупреждает: сильный и холодный ветер придет в Карелию

В МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в Петрозаводске, Костомукше и 10 районах Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, с 11.00 до 14.00 в воскресенье, 26 февраля, местами по южным районам республики ожидается усиление северо-восточного, северного ветра порывами 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть – Петрозаводск, Костомукша, а также Суоярвский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.