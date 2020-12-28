МЧС предупреждает жителей Карелии о приближении сильного ветра

Под воздействие неблагоприятных погодных условий попадут южные и центральные районы Карелии, сообщили в карельском МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 29 декабря местами по республике, преимущественно по юго-западным районам, с сохранением ночью 30 декабря, ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский районы.