890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
«Кровоточащий зуб» обнаружен в лесу Карелии
Сегодня 09:29
Поезд насмерть сбил 21-летнего жителя Петрозаводска
Сегодня 11:50
Мотоциклист на полном ходу влетел в автомобиль на магистрали Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 13:34

МЧС предупреждает жителей Карелии об аномальной жаре

Новости. Погода
16:40, 15 Августа 2022
фото: © Ivan Kruk / shutterstock

Новости партнеров

В течение нескольких дней температура воздуха в республике будет выше климатической нормы почти на 10 градусов.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 16 по 20 августа в большинстве районов республики и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы (норма от +14,4 градусов до +15,1 гардусов).

Под действие опасного явления могут попасть все районы республики.

В МЧС Карелии рекомендуют при аномально высоких температурах воздуха:

— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;

— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;

— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками;

— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;

— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

— людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток;

— людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи, то же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты;

— при появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, чувства дурноты, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение, в случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, непроходящего чувства дурноты и выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь;

— если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
09.08.2022, 20:30
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
08.08.2022, 10:16
«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет
09.08.2022, 13:26
Гадюка поселилась в новом микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Чтиво

11.08.2022 14:43
Без политики
Спасение забытых технологий
В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
04.08.2022 16:54
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.