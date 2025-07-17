МЧС прекратило активные поиски пропавших в Белом море туристов

Поиски туристов в Белом море сейчас ведут только волонтеры и близкие пропавших.

Активная фаза поисков пропавших байдарочников в Белом море прекращена, сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии. Как рассказали нам в ведомстве, сотрудники спецслужб исследовали всю территорию, где по расчетам могли бы быть пропавшие: точку, где нашли байдарки; точку, где нашли вещи пропавших, и другие.

- Активная фаза идет преимущественно до момента полной проверки всех возможных и доступных территорий, - уточнили в ведомстве уточнили. В случае проведения следственных мероприятий они будут помогать.

Также нам сообщили, что всех капитанов, которые будут на Белом море, предупредили о порядке действий в случае обнаружения пропавших. Ведомство уточнило, что во время профилактического патрулирования также будут проверять местность, где предположительно могли бы быть пропавшие.

Всего в поисках успели поучаствовать 40 человек и 9 единиц спецтехники, из них 10 человек и 4 единицы спецтехники — от местного МЧС. Также были задействованы и архангельские поисковые группы.

Сейчас поисками занимаются близкие пропавших и волонтеры. Как рассказала «Столице на Онего» сестра пропавшей Валерии Алиса, на сегодняшний день это всего пять человек, иногда шесть. Ежедневно в телеграм-канале «ПОИСК ЛЕРЫ И ВИКТОРА» ищут желающих помочь.

— Нам нужно как можно больше волонтеров, потому что у нас их очень мало. Нам нужно человек 20–30, — говорит Алиса Порядина.

Родные готовы выплатить вознаграждение тем, кто найдет Валерию и Виктора. Если раньше шла речь о 50 тысячах, то сейчас обещают 200 тысяч рублей.

Напомним, что незарегистрированная тургруппа из семи человек сплавлялась на байдарках по Белому морю. Маршрут путешественников проходил от гряды островов Кузова, расположенных на территории Карелии, к Соловецкому острову Архангельской области. Из-за ухудшения погодных условий им пришлось развернуться и плыть обратно к суше. Четверо добрались. 23 июля одного из них обнаружили мертвым в районе острова Варбалуда, а судьба пропавших Виктора и Валерии остается неизвестной. 24 июля Волонтеры отряда «Длинный берег» сообщили о находке личных вещей пропавшей Валерии Пужняк.

Всех, кто располагает любой информацией о пропавших, просят звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112.