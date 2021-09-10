МЧС призвало население Карелии повысить меры безопасности из-за сильного ветра и дождей

МЧС Карелии предупредило об усилении ветра и сильных дождях, которые могут привести к ЧП на территории республики.

Об этом говорится на официальной странице карельского МЧС Вконтакте.

В понедельник утром и днем местами ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с и сильные дожди во всех районах Карелии.



МЧС обратилось к жителям республики с рекомендациями не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не стоять и не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

Кроме того, рекомендовано ограничить поездки на личном автотранспорте, лодках и катерах.



