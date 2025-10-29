МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

Специалисты МЧС России опубликовали перечень ключевых правил, которые родители должны обсудить с детьми перед прогулкой во время каникул.

Публикация советов приурочена к ноябрьским школьным каникулам, когда у детей появляется больше свободного времени, а на дворе наступило темное время года. Эти меры необходимы для предотвращения потенциально опасных ситуации и обеспечения безопасности ребенка.

— Перед выходом на улицу детям необходимо всегда брать с собой заряженный телефон и ключи от дома, а также возвращаться до наступления темноты.

— Детям следует отказаться от прогулок без взрослых в незнакомых местах и от общения с незнакомцами или принятия от них угощений или подарков.

— Родителям советуют оставаться с ребенком на связи в течение всей прогулки.

МЧС напоминает, что безопасность начинается с нас самих.

