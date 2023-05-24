Пожар в Томицах произошел из-за неосторожного обращения с огнем

Спасатели предупреждают, что в республике увеличилось количество пожаров из-за возгорания травы по вине человека.

11 мая в Петрозаводске у д. 10 станции Томицы загорелась сухая трава. К месту пожара оперативно выехали спасатели, которые за 10 минут ликвидировали очаг возгорания и не дали огню перейти на жилые дома и строения.

В ходе проверки выяснили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливается виновное лицо, а Администрации Петрозаводского городского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер для того, чтобы обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия призывает жителей республики быть внимательнее и напоминает о запрете использования открытого огня и сжигания сухой травы. С 20 мая в Карелии объявлен особый противопожарный режим, так как на большей части республики установилась сухая, теплая погода.

На 26 мая 2023 года в Карелии зарегистрировано 45 природных пожаров, связанных с горением сухой травы. Благодаря действиям карельских спасателей, огонь не распространился на жилые дома и строения. По всем случаям пожаров проводятся проверки.

Если вы заметили пожар, звоните на круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны: (8-814-2) 55-55-80, 8-800-100-94-00.