МЧС: в регионе рядом с Карелией сегодня ночью была угроза ракетной атаки и БПЛА

В ночь на 9 января 2026 года в Ленинградской области было объявлено экстренное оповещение о возможной ракетной атаке и БПЛА.
В 01:17 система оповещения распространила сигнал «Воздушная тревога» с рекомендациями укрыться в помещениях, не подходить к окнам и сообщать о происшествиях по номеру 112, сообщает «Фонтанка».
Угроза была оперативно ликвидирована.
В 01:24 МЧС России объявило отбой опасности ракетной атаки.
Также Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих сообщениях информировал об опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Отбой этой тревоги он объявил в 01:18.
