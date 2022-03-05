МЧС выписало штраф павильону «Шаурма», который мешает проезду пожарных машин в Петрозаводске

Владелец павильона «Шаурма» в центре Петрозаводска получил предупреждение от МЧС за нарушение правил противопожарной безопасности.

Об этом говорится в ответе начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску карельского МЧС Николая Пушкаревича руководству Петрозаводского ГорПО.

В ответе сообщается, что «индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в торговом павильоне, вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности».

«Лицо, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ», — сообщили в МЧС.

По словам руководителя ГорПо Бориса Махренского, павильон не только препятствует проезду транспорта к торговому комплексу «Центральный», но и мешает пожарным машинам подъехать к жилому дому на проспекте Ленина.

«Если, не дай бог, случится пожар, будет большая беда», — сказал Махренский.

Почему власти уже несколько месяцев не реагируют на эту опасность, читайте в статье «Несносная «Шаурма».