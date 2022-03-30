МЧС взывает к жителям республики: не жгите сухую траву

Весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие, сообщает МЧС.

В паблике МЧС Карелии опубликовано обращение к жителям республики с призывом не жечь сухую траву.

В МЧС отметили, что традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров, ведь горящая трава совсем не так безобидна, как кажется.

«Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие», - написали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия призывает граждан быть более внимательными и предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности:

-ни в коем случае не поджигайте сухую траву;

-на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

-не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

-не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров.

-не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

-соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, а -также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Ранее сообщалось, что в Карелии 30 апреля произошел первый лесной пожар, огонь уничтожил все живое на площади в 1,5 гектара.