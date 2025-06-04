МЧС запретит приходить на пляж с животными

Исключение сделают для собак-поводырей.

Отдыхающие пляжа теперь не смогут брать с собой собак. Об этом сообщается в проекте приказа МЧС России, который опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — говорится в документе.

Кроме того, в числе запретов — заплывание за буйки, купание в нетрезвом виде и на предметах, использование не по назначению оборудование пляжа, выбрасывание мусора, купание при подъеме красного (черного) флага, срывание буйков. Также запрещается прыгать в воду с не приспособленных для этого сооружений, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, подбрасывать и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей.

Когда постановление вступит в силу и какое наказание ждет посетителей за посещение пляжей с собаками, в ведомстве пока не сообщают.

Ранее приступили к благоустройству городского пляжа в Костомукше.