«Мечел» подтвердил остановку Вяртсильского метизного завода в Карелии и сокращение сотрудников

Руководство градообразующего предприятия поселка Вяртсиля в Сортавальском районе все же прокомментировали информацию о временном закрытии завода.

Вяртсильский метизный завод в Сортавальском округе все-таки приостанавливает свою работу. Об этом ранее сообщили работники предприятия, которые даже написали обращение президенту России. Само предприятие и компания «Мечел», которая им владеет, ранее никак не комментировали эту информацию. Сегодня они ее подтвердили в ответе на запрос наших коллег РБК Карелия. Так, в пресс-центре холдинга «Мечел», частью которого является ВМЗ, сообщили, что производственная деятельность завода будет временно приостановлена с 1 февраля 2026 года до 1 июля 2026 года.

— Это решение является трудным и вынужденным шагом, который мы долго откладывали в условиях комплексных изменений рыночной конъюнктуры, надеясь на восстановление спроса на продукцию предприятия, — рассказали в компании.

В «Мечел» подтвердили увольнение 103 из 146 работников предприятия. Им компания готова предложить трудоустроиться на вакантные места на других предприятиях группы «Мечел», расположенных в различных регионах России, с возможностью релокации или работы вахтовым методом.

Вяртсильский метизный завод — одно из старейших предприятий по производству метизной продукции в Северо-Западном федеральном округе России. В поселке Вяртсиля и Сортавальском районе это градообразующее предприятие. Предприятие производит стальную проволоку: низкоуглеродистую общего назначения, сварочную неомедненную, проволоку класса Вр-1 с периодическим двухсторонним профилем, с полимерным покрытием, стальную конструкционную, проволоку улучшенного качества.

Ранее работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях.