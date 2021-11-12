890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Минздрав Карелии ответил жительнице Олонца, обвинившей врачей в неоказании помощи
23.11.2021 17:13

Как у маленьких футболистов Карелии отобрали будущее

Новости. Общество
09:05, 24 Ноября 2021
фото: из архива Дениса Семенова

Новости партнеров

Экс-директор спортивной школы №7 Денис Семенов рассказал, к какой мечте шел вместе с маленькими футболистами Карелии.

Так, 27 августа без объяснения причин уволили директора спортшколы №7 Семенова Дениса Сергеевича. Решение работодателя – администрации Петрозаводска остается непонятным как для самого Семенова, так для родителей маленьких футболистов, а также для Российского футбольного союза.

Узнали, почему спустя почти три месяца скандал не утихает, почему родители продолжают добиваться восстановления Дениса Семенова на посту директора спортшколы, почему недоумевает РФС и задает вопрос о причинах увольнения экс-руководителя детского спортивного центра республики министру образования и спорта Карелии Роману Голубеву.

В диалоге с Денисом Семеновым выяснилось, что он не просто болел душой за свое любимое дело, а жил им, шел к мечте вместе со своими маленькими футболистами.

«Мечта у меня была простая: чтобы у ребят было будущее в футболе. Основной задачей программы спортивной подготовки является подготовка игрока сборной России. Это и позволило воплотить мечту в жизнь. Поскольку самостоятельно вырастить игрока сборной России было невозможно ввиду объективных причин (отсутствия соответствующей инфраструктуры и регулярной соревновательной практики с сильными соперниками), была избрана стратегия подготовки игроков до определенного уровня и передачи лучших в ведущие футбольные академии России. Туда, где при определенных обстоятельствах игроками сборной России они могут стать большими спортсмена», - признался Денис Семенов.

И он уверенно шел к реализации этой мечты. Одно из первых, что сделал Денис Семенов, когда стал руководителем спортшколы, он заключил соглашения со спортивным интернатом «Чертаново», академией «Зенит» и достиг договоренности со спортшколой олимпийского резерва «Зенит» о ежегодном проведении товарищеских матчей, где наших футболистов могут заметить.

«Уже сегодня футболистов спортшколы №7 можно увидеть в ведущих академиях страны, таких как академия "Зенит", спортшкола олимпийского резерва "Зенит", "Чертаново", "Спартак" и академия им. Коноплева», — рассказал Семенов.
Но основное из достижений: перевод ДЮСШ в спортшколу, которой в 2019 году Российский Футбольный Союз (РФС) присвоил статус Детского футбольного центра.

«В республику на развитие детского футбола ежегодно выделяется нефинансовая помощь в объеме до 10 миллионов рублей в год, включающая в себя обучение тренерского состава, поставку футбольных полей, инвентаря, ворот, мячей...», — рассказал Денис Сергеевич.

Оказывается, чтобы РФС присвоил спортшколе статус футбольного центра, необходимо было собрать огромное количество документов, провести несколько встреч с различными специалистами в Москве.

«Денис в свой отпуск, по своей инициативе, поехал в Москву, снял гостиницу, собрал документы, ходил в РФС, убеждал в необходимости открытия детского футбольного центра в Петрозаводске, чтобы развивался футбол, чтобы наши ребята могли тренироваться в нормальных условиях, на хороших полях, участвовать в футбольных фестивалях», — поделилась Светлана, которая вместе с Денисом воспитывает троих сыновей — двоих футболистов и юного художника.

Кроме всего прочего, Семенов договорился со Школой искусств о сотрудничестве. Благодаря чему талантливые дети — футболисты из районов получили возможность жить, учиться и тренироваться в Петрозаводске.

«Ребята-спортсмены из районов живут в интернате при Школе искусств, учатся там же, а тренируются в спортивной школе, ездят на соревнования с командой. Каждый из них получил шанс показать себя, а может быть, и попасть в ведущие клубы России», — объяснил Денис Семенов.

Почему, несмотря на все успехи спортшколы №7 под руководством Семенова, работодатель принимает решение расторгнуть с директором контракт, что изменилось после увольнения Дениса Сергеевича, читайте в статье «Вы уволены!».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Футболист
2021-11-24 11:20:56
Можно подумать он первый,оказавшийся в такой ситуации!?
Есть и другие ДЮСШ, где расторгают контракты по глупости или по слабоумию,тут уж как хотите, вспоминается ДЮСШ 4, где хороших и успешных тренеров по н.теннису просто "незаметно " вытравили из школы, директора уволили, особо не объясняя почему
, и что? Было много теннисистов стало почти ничего, а тренеры ,уволенные, уехали в Италию,и там прекрасно работают,есть в
интернете....вот так у нас всё, чтобы убить любой вид спорта и мечты детей, ума не надо,а поднимать спорт,скоро будет нЕкому, дефицит нормальных кадров близок к нулю,к сожалению, да и везде так....
кенгуру
2021-11-24 10:35:22
где протесты Слабуновой и Ульянова? Или им наплевать на детский спорт?
Полезный
2021-11-24 10:00:41
Баренцрегион в шоке
Os
2021-11-24 09:56:31
Так вроде в Кондопоге собрались развивать детско-юношеский футбол. Можно к хоккейному СКА и футбольный создать, такой тоже был.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»