Как у маленьких футболистов Карелии отобрали будущее

Экс-директор спортивной школы №7 Денис Семенов рассказал, к какой мечте шел вместе с маленькими футболистами Карелии.

Так, 27 августа без объяснения причин уволили директора спортшколы №7 Семенова Дениса Сергеевича. Решение работодателя – администрации Петрозаводска остается непонятным как для самого Семенова, так для родителей маленьких футболистов, а также для Российского футбольного союза.

Узнали, почему спустя почти три месяца скандал не утихает, почему родители продолжают добиваться восстановления Дениса Семенова на посту директора спортшколы, почему недоумевает РФС и задает вопрос о причинах увольнения экс-руководителя детского спортивного центра республики министру образования и спорта Карелии Роману Голубеву.

В диалоге с Денисом Семеновым выяснилось, что он не просто болел душой за свое любимое дело, а жил им, шел к мечте вместе со своими маленькими футболистами.

«Мечта у меня была простая: чтобы у ребят было будущее в футболе. Основной задачей программы спортивной подготовки является подготовка игрока сборной России. Это и позволило воплотить мечту в жизнь. Поскольку самостоятельно вырастить игрока сборной России было невозможно ввиду объективных причин (отсутствия соответствующей инфраструктуры и регулярной соревновательной практики с сильными соперниками), была избрана стратегия подготовки игроков до определенного уровня и передачи лучших в ведущие футбольные академии России. Туда, где при определенных обстоятельствах игроками сборной России они могут стать большими спортсмена», - признался Денис Семенов.

И он уверенно шел к реализации этой мечты. Одно из первых, что сделал Денис Семенов, когда стал руководителем спортшколы, он заключил соглашения со спортивным интернатом «Чертаново», академией «Зенит» и достиг договоренности со спортшколой олимпийского резерва «Зенит» о ежегодном проведении товарищеских матчей, где наших футболистов могут заметить.

«Уже сегодня футболистов спортшколы №7 можно увидеть в ведущих академиях страны, таких как академия "Зенит", спортшкола олимпийского резерва "Зенит", "Чертаново", "Спартак" и академия им. Коноплева», — рассказал Семенов.

Но основное из достижений: перевод ДЮСШ в спортшколу, которой в 2019 году Российский Футбольный Союз (РФС) присвоил статус Детского футбольного центра.

«В республику на развитие детского футбола ежегодно выделяется нефинансовая помощь в объеме до 10 миллионов рублей в год, включающая в себя обучение тренерского состава, поставку футбольных полей, инвентаря, ворот, мячей...», — рассказал Денис Сергеевич.

Оказывается, чтобы РФС присвоил спортшколе статус футбольного центра, необходимо было собрать огромное количество документов, провести несколько встреч с различными специалистами в Москве.

«Денис в свой отпуск, по своей инициативе, поехал в Москву, снял гостиницу, собрал документы, ходил в РФС, убеждал в необходимости открытия детского футбольного центра в Петрозаводске, чтобы развивался футбол, чтобы наши ребята могли тренироваться в нормальных условиях, на хороших полях, участвовать в футбольных фестивалях», — поделилась Светлана, которая вместе с Денисом воспитывает троих сыновей — двоих футболистов и юного художника.

Кроме всего прочего, Семенов договорился со Школой искусств о сотрудничестве. Благодаря чему талантливые дети — футболисты из районов получили возможность жить, учиться и тренироваться в Петрозаводске.

«Ребята-спортсмены из районов живут в интернате при Школе искусств, учатся там же, а тренируются в спортивной школе, ездят на соревнования с командой. Каждый из них получил шанс показать себя, а может быть, и попасть в ведущие клубы России», — объяснил Денис Семенов.

Почему, несмотря на все успехи спортшколы №7 под руководством Семенова, работодатель принимает решение расторгнуть с директором контракт, что изменилось после увольнения Дениса Сергеевича, читайте в статье «Вы уволены!».