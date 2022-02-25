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Мечта юной жительницы Карелии о породистом щенке разбилась о козни мошенников

Новости. Криминал
17:20, 28 Февраля 2022
фото: © JOÃO VICTOR XAVIER/UNSPLASH

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Костомукшанка лишилась денег, пытаясь купить собаку через интернет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о дистанционном мошенничестве — юная горожанка перевела на неизвестный счёт почти 7 тысяч рублей.

Девушка давно хотела завести собаку породы бигль, и на днях увидела в популярной социальной сети заманчивое объявление. Жительница Санкт-Петербурга продавала породистого щенка по очень привлекательной цене.

Договорившись в ходе переписки, что собака из северной столицы поедет в Карелию железнодорожным транспортом, костомукшанка перевела собеседнице 6 800 рублей. После этого якобы хозяйка собаки перестала выходить на связь. Щенка девушка так и не увидела.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего. По заявлению проводится проверка.

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Комментарии

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Горожанин
2022-02-28 17:38:54
Там бродячих собак не знают куда деть...так еще и покупают!
Teaтральный критик
2022-02-28 17:34:12
Надо помочь.
Гость
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