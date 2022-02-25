Мечта юной жительницы Карелии о породистом щенке разбилась о козни мошенников

Костомукшанка лишилась денег, пытаясь купить собаку через интернет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о дистанционном мошенничестве — юная горожанка перевела на неизвестный счёт почти 7 тысяч рублей.

Девушка давно хотела завести собаку породы бигль, и на днях увидела в популярной социальной сети заманчивое объявление. Жительница Санкт-Петербурга продавала породистого щенка по очень привлекательной цене.

Договорившись в ходе переписки, что собака из северной столицы поедет в Карелию железнодорожным транспортом, костомукшанка перевела собеседнице 6 800 рублей. После этого якобы хозяйка собаки перестала выходить на связь. Щенка девушка так и не увидела.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего. По заявлению проводится проверка.