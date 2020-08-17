Мечта о просторной даче свела жительницу Карелии с мошенником

В полицию поступило заявление 49-летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина решила сделать пристройку к дачном дому. Она нашла мастера, который расчитал предварительную смету и назвал сроки исполнения. После устной договоренности о работе, петрозаводчанка перевела мастеру 68 тысяч рублей для покупки необходимых стройматериалов.

Мастер перестал отвечать на звонки.

Полицейские установили личность подозреваемого – 36-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что не закупил необходимые стройматериалы, а деньги потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".